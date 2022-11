Serbie : Les Aigles blancs vont s'envoler

Transformée par le sorcier Dragan "Piksi" Stojković, la Serbie peut s'autoriser à voir loin au Qatar. Premier défi de taille avant d'aspirer à un parcours surprise : limiter le potentiel du Brésil, pour faire valoir le sien. Spoiler : la meilleure défense, ce sera toujours l'attaque.

De la Luz à Lusail

Pour rendre l'espoir à leurs 13 millions de compatriotes à travers le monde et renouer avec leurs valeurs, lesont dû se lever de bonne heure. Après une énième désillusion face à l'Écosse en barrages de l'Euro 2020, l'heure était à la douche glaciale du côté de la FSS, la Fédération serbe, réputée pour être une malaxeuse de sélectionneurs. Choisi pour prendre la suite d'un Ljubiša Tumbaković incolore et inodore, Dragan Stojković est arrivé sur le banc de la Serbie avec son aura d'ancien numéro 10 intemporel, une souris imprévisible à la carrière tortueuse ("Piksi" faisant référence à la souris Pixie, personnage du dessin animé). En secouant la pléthore de talents de son pays au nom de la sacrosainte unité, celle qui doitcomme le veut l'adage, le voilà passé d'ex-meneur à guide.Opposés à l'Irlande, à l'Azerbaïdjan et au Luxembourg sur la route de Doha, les Aigles blancs ont pu rouler des mécaniques, ne lâchant deux points qu'à l'Aviva Stadium de Dublin, sur un malentendu. Mais pour conforter leur statut "d'équipe de Coupe du monde" (à l'opposé, zéro participation à l'Euro depuis la dislocation de l'ex-Yougoslavie), encore fallait-il plier le champion d'Europe 2016, le Portugal, sur ses terres. Déjà tout pleins de ressources physiques et mentales à Belgrade, pour remonter deux buts face à la, grâce notamment à une entrée tonitruante de Nemanja Radonjić, les Serbes ont préparé le terrain pour leur match référence , tombé il y a quasiment un an jour pour jour.Là aussi, il aura fallu desdos au mur dès la 2minute après une boulette de Nemanja Gudelj, qui passe aujourd'hui derrière Saša Lukić dans la hiérarchie, pour assister à la bascule. Encore inspiré à la pause, Dragan Stojković change son fusil d'épaule et remplace le milieu défensif de Séville par Aleksandar Mitrović, en pleine bourre avec Fulham, pour l'associer à Dušan Vlahović. Vous l'avez ? Fini de jouer. C'est précisément l'anciend'Anderlecht, adepte des crêtes peroxydées…