Serait-il temps d'enfin réhabiliter la vuvuzela?

Presque universellement détesté lors du mondial sud-africain une décennie auparavant, le célébrissime instrument en plastoc mérite-il encore aujourd'hui que les fans de football lui vouent une haine sans nuance ? Tentative de réponse, à mi-chemin entre l'analyse musicologique et footballistique.

Première symphonie façon vuvuzela

C'est comme si, en l'espace d'une décennie, on était passé d'un extrême à l'autre. Alors que le football européen se morfond aujourd'hui dans le silence d'un huis clos mortifère, le monde découvrait il y a presque dix piges la vuvuzela, alors que le mondial sud-africain débutait le 11 juin, par un match nul entre les Bafana Bafana et le Mexique. Le choc culturel fut rude : le supportérisme à la sud-africaine n'a pas su conquérir les cœurs des fans adverses, assourdis par le vacarme incessant de ces trompettes bon marché, qui évoquent le bourdonnement d'un essaim d'insectes dopés à on ne sait quelle hormone de croissance radioactive. Objet de détestation de la quasi-totalité de la planète football, la vuvuzela a même incarné le temps d'un mois de compétition le cauchemar auditif par excellence. Des années plus tard, les plaies sont pansées, les tympans réparés et une question se pose pour les musicos : la trompette sud-africaine était-elle si terrible que ça ?Avant de revenir sur son impact sur l'expérience de match des spectateurs, il convient d'abord de répertorier les possibilités musicales offertes par l'instrument. Il faut le dire : la vuvuzela du fan de foot lambda est d'une édifiante simplicité. En matière plastique, bon marché, sans pistons ou barillets, la chose est facile d'accès et semble théoriquement faite pour être mise entre toutes les mains, de 7 à 77 ans. Reste qu'on peut se demander si le procès en vacarme fait au disgracieux instrument n'est pas un peu injuste. Entre des pattes expertes, la vuvuzela ne pourrait-elle pas se muer en digne représentant de la musique, la vraie, celle qui donnecomme disait Platon ?Le journal allemanda apporté fin juin 2010 une éclairante réponse à cette question, en demandant à trois musiciens du vénérablede Berlin de réinterpréter à la sauce vuvuzela des compositions iconiques de Brahms et Ravel. Le résultat, que les plus magnanimes qualifieront au mieux d'expérimental, aura surtout une visée parodique. Le trio, hilare, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com