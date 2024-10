Séquestration de Paul Pogba: le procès se tiendra du 26 novembre au 3 décembre à Paris

La retentissante affaire de la séquestration en 2022 du footballeur Paul Pogba sera jugée du 26 novembre au 3 décembre devant le tribunal correctionnel de Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

La retentissante affaire de la séquestration en 2022 du footballeur Paul Pogba sera jugée du 26 novembre au 3 décembre devant le tribunal correctionnel de Paris, ont indiqué à l'AFP plusieurs avocats, confirmant une information de L'Equipe.

Six proches de Paul Pogba, dont son frère Mathias, doivent comparaître devant la 16e chambre correctionnelle, sur fond d'argent extorqué à un footballeur devenu star, par un entourage resté dans l'ombre.

Les faits remontent au 19 mars 2022.

Trois amis d'enfance et deux anciennes connaissances de Paul Pogba sont soupçonnés d'avoir préparé une réunion en banlieue parisienne, durant laquelle le joueur a été séquestré et braqué par deux hommes non identifiés, lui réclamant 13 millions d'euros.

Si les 13 millions d'euros n'ont jamais été transférés, Paul Pogba a versé à ces cinq proches près de 250.000 euros en argent et effets personnels, d'après l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction dont l'AFP avait eu connaissance en septembre.

Durant l'enquête, les mis en cause ont développé "une position commune", selon les juges, en "se prétendant victimes eux-mêmes des faits dont Paul Pogba est victime", disant avoir subi "pressions et agressions" des deux braqueurs.

"La présence" de ces deux hommes "n'est pas contestée", ont souligné les juges, et "il est plausible" qu'il y ait eu des "pressions" ultérieures.

- Preuves effacées -

Mais "les mis en examen n'ont pas prévenu les autorités compétentes et ont préféré gérer ces événements en privé, selon des moyens pénalement répréhensibles", déplorent les magistrats. L'un des principaux mis en cause, Roushdane K., le seul encore en détention, aurait d'ailleurs "effacé des preuves" utiles pour identifier les deux mystérieux hommes.

Les cinq seront donc principalement jugés pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs délictuelle.

Le sixième prévenu, Mathias Pogba, était absent la nuit de la séquestration, qu'il a découverte bien après.

Soupçonné d'avoir alors "commis des pressions contre son frère Paul et contre sa famille afin de s'assurer du paiement de la somme de 13 millions d'euros", il sera jugé pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs délictuelle.

Le frère s'est défendu en indiquant avoir eu peur pour sa sécurité et celle de ses proches, puis indiqué aux juges avoir été manipulé par les autres mis en cause, et espérer rapidement se réconcilier avec son cadet.

L'affaire était devenue publique, tournant au drame familial, quand Mathias avait publié à l'été 2022 des vidéos incriminant son cadet qu'il accusait de les avoir "abandonnés".

Dans l'une de ces vidéos, il accusait aussi son frère d'avoir tenté de marabouter son coéquipier en sélection Kylian Mbappé.