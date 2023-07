information fournie par So Foot • 12/07/2023 à 22:24

Sept supporters du PAOK condamnés à la prison à vie pour le meurtre d’un fan rival

La définition de « gros cons » .

Ce mercredi, un tribunal grec rendait un verdict très attendu dans tout le pays. Douze personnes étaient jugés depuis janvier pour un meurtre commis en février 2022, et sept d’entres elles ont écopé de la prison à vie pour homicide volontaire. Les cinq autres, seulement reconnus de complicité, ont échappé à la sentence maximale mais ont reçu des peines de plus de 19 ans. La procureure a qualifié cette agression d’ « organisée et planifiée jusqu’à la dernière seconde avec l’intention d’homicide envers toutes les victimes » .…

LT pour SOFOOT.com