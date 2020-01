Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sept hommes mis en examen pour avoir projeté des actions violentes à Brest Reuters • 25/01/2020 à 15:43









SEPT HOMMES MIS EN EXAMEN POUR AVOIR PROJETÉ DES ACTIONS VIOLENTES À BREST PARIS (Reuters) - Sept hommes soupçonnés de préparer des actions violentes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste et criminelle et placés en détention, a-t-on appris samedi de sources judiciaires. Une source proche de l'enquête a par ailleurs confirmé des informations de la radio Europe 1 qui rapportait plus tôt que les sept suspects comptaient s'en prendre à l'arsenal de Brest et aux festivités prévues dans la préfecture du Finistère pour le Nouvel an lunaire, un événement notamment célébré par la communauté chinoise. Ces suspects ont été interpellés en début de semaine dans le Finistère dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". (Rédaction de paris)

