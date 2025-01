Sept heures de travail non rémunérées: pas la position officielle du gouvernement "à ce stade"

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas s'exprime le 22 janvier 2025 à Paris après le Conseil des ministres ( AFP / Ludovic MARIN )

La piste de sept heures de travail supplémentaires par an non rémunérées pour financer la protection sociale, avancée par la ministre des Solidarités Catherine Vautrin, "n'est pas à ce stade la position officielle du gouvernement", a déclaré mercredi la porte-parole Sophie Primas.

Elle s'en est remise aux "discussions parlementaires" en cours sur les budgets pour 2025. De la même manière, l'idée de faire contribuer certains retraités, évoquée par la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet, n'est "pas la position du gouvernement à ce stade", a expliqué Sophie Primas devant la presse après le Conseil des ministres.

Catherine Vautrin et Astrid Panosyan-Bouvet ont, chacune de leur côté, suscité une levée de boucliers dans les oppositions et jusque dans leur propre camp en lançant dans le débat public deux propositions destinées à améliorer le financement de la protection sociale et conjurer l'aggravation du déficit de la Sécurité sociale.

Sophie Primas a refusé de considérer ces galops d'essai comme l'expression d'une "cacophonie" au sein de l'équipe gouvernementale.

"Au mot cacophonie, je préfère polyphonie. Le gouvernement est constitué de personnes qui sont des personnes d'expérience (...) Chacun a donc en tête des solutions, des possibilités, des hypothèses. Et donc le Premier ministre s'appuie sur cette expérience, s'appuie sur les dispositions que les uns et les autres peuvent apporter. A la fin, c'est le Premier ministre et le Parlement qui trancheront", a dit la porte-parole du gouvernement.

Dans une interview au JDD, Catherine Vautrin a relancé dimanche une mesure, votée en novembre par le Sénat dans le PLFSS, pour faire travailler tous les actifs sans rémunération pendant sept heures de plus chaque année, pour financer le secteur de l'autonomie. Critiquée, la mesure avait été abandonnée par les députés et les sénateurs lors du passage du texte en commission mixte paritaire, avec l'aval du gouvernement Barnier.

Selon l'entourage de Mme Vautrin, ce dispositif est susceptible d'abonder les caisses de 2,5 milliards en année pleine et deux milliards cette année en cas d'entrée en vigueur au 1er mars.

Dans une autre intervention sur TF1 lundi, la ministre Panosyan-Bouvet a suggéré de mettre à contribution certains retraités pour financer la Sécurité sociale.

Cette contribution pourrait porter "sur les personnes retraitées qui peuvent se le permettre", a avancé la ministre, en précisant que "ça peut être 40%" des retraités "en fonction du niveau de pension".