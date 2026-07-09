Sept des choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Rudi Garcia

Symbole de la réconciliation (footballistique) franco-belge, Rudi Garcia est un entraîneur attachant et une forte personnalité. Voici sept (comme son chiffre préféré) choses à savoir sur l’homme à la cravate rouge qui s’apprête à affronter l’Espagne sans complexes pour envoyer la Belgique en demi-finales du Mondial. Et retrouver les Bleus ?

1. Il a un faible pour la petite reine

Bon OK, celle-là est un peu connue. Fils d’un émigré espagnol, Rudi Garcia tient son patronyme d’un cycliste allemand dont était fan son paternel. Rudi Altig, c’est son nom, compte un maillot vert sur le Tour, une Vuelta et un championnat du monde, entre autres choses. Des titres principalement remportés au début des années 1960, soit juste avant la naissance du vainqueur du doublé Coupe-championnat avec le LOSC, né en 1964. C’est ainsi que Rudi Garcia a grandi dans l’admiration du Cannibale Eddy Merckx, son « idole » de jeunesse, qu’il a enfin pu rencontrer après avoir été nommé sélectionneur de la Belgique, à 62 ans. Comme quoi, le destin…

2. Jean-Guy Wallemme a lancé sa carrière d’entraîneur…

En tout cas chez les pros. En 2001, alors qu’il n’a pas encore raccroché les crampons, le Nordiste est catapulté entraîneur-joueur à Saint-Étienne pour remplacer le départ précipité de John Toshack vers la Real Sociedad. Seulement voilà : le Gallois avait un adjoint qu’avait fait venir Robert Nouzaret quelques années plus tôt en provenance de Corbeil-Essonnes, un certain Rudi Garcia, que Wallemme ne veut pas « frustrer » par sa promotion éclair, « parce qu’il a été l’adjoint de Nouzaret, puis celui de Toshack, et qu’on ne lui propose pas de reprendre l’équipe. Alors je vais le voir et je lui dis : “Écoute, est-ce qu’on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble ?”, nous racontait l’intéressé. Même si on savait qu’on n’allait pas manger ensemble tous les jours et qu’on avait un caractère différent, je lui faisais confiance. Il avait plus d’expérience que moi parce qu’il avait arrêté de jouer à 28 ans. Et il a accepté de me suivre. » La suite, on la connaît.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com