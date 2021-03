"Séparatisme": coup d'envoi du débat au Sénat, toujours aussi virulent

Plus de 600 amendements ont été déposés pour ce texte sur "le respect des principes de la République" qui vise l'islamisme radical et va être examiné en première lecture pendant deux semaines.

Il prévoit des mesures sur la neutralité du service public, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence de l'ensemble des cultes et de leur financement, l'instruction à domicile, ou encore la lutte contre les certificats de virginité ou la polygamie.

Il s'agit, selon le ministre de l'Intérieur, de mettre "une forme de holà à ceux qui veulent utiliser la religion comme contrôle de leur diaspora, comme soft power sur le territoire national".

"Le vrai courage n'est pas au coeur de ce texte", a rétorqué Bruno Retailleau, regrettant notamment que le gouvernement "n'ose pas parler du voile".

Pour la rapporteure LR Jacqueline Eustache-Brinio, s'il est "l'occasion de donner aux services de l'Etat des clés et des outils nécessaires pour lutter contre le séparatisme", "il ne suffira pas à construire l'immense rempart que nous avons à bâtir tous ensemble, il n'en est que la première pierre".

Le Sénat a voté à main levée contre une motion du groupe PS visant au rejet d'emblée du projet de loi, faisant apparaitre un clivage droite-gauche.

"Nous avons cherché en vain, dans ce projet de loi, l'équilibre du discours des Mureaux prononcé par le président de la République le 2 octobre 2020", a déclaré le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner. "Il n'y a rien dans ce projet de loi sur le volet social. (...) Rien qui, en somme, ne correspond à notre conception de la concorde civile", a-t-il déploré.

"Il s'agit bien ici d'un texte de suspicion généralisée. Ses cibles sont aujourd'hui musulmanes. Elles pourraient bien se diversifier à l'avenir", a pour sa part affirmé l'écologiste Esther Benbassa, tandis que la présidente du groupe CRCE à majorité communiste Éliane Assassi dénonçait "un texte coercitif".

A l'Assemblée, les députés LR avaient voté à la quasi-unanimité contre un projet de loi "tiède" et "mou", selon le patron du groupe Damien Abad.

Les responsables catholique, protestant et orthodoxe de France alertent mercredi dans un texte commun l'exécutif et les parlementaires sur les dangers du projet de loi "séparatisme", qui selon eux "porte atteinte" à la liberté de culte et d'association ( AFP / LAKRUWAN WANNIARACHCHI )