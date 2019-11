Seniors : le plan qui permettrait de retarder de 9 mois l'entrée en Ehpad

Et si on s'occupait aussi des seniors qui veulent rester à domicile ? À deux semaines de la présentation en conseil des ministres du plan Grand Age, qui risque de concentrer l'essentiel des efforts sur les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), qui en ont grand besoin, Adessadomicile, une fédération de 400 associations et organismes à but non lucratif œuvrant dans l'aide à domicile, propose un « New Deal ». Un plan à 3,7 milliards d'euros par an qui rapporterait... 3,7 milliards d'euros !Une opération nulle pour l'Etat, mais de gros gains de qualité de vie des seniors qui plébiscitent le maintien à domicile. Selon une étude publiée jeudi par la Fédération des prestataires de santé à domicile, en l'absence de pathologie lourde, 75 % des seniors préfèrent être soignés à domicile plutôt qu'à l'hôpital (16 %).Avant que le plan ne soit voté au Parlement en juin prochain, Adessadomicile estime qu'il faut améliorer la qualité des services de maintien à domicile. « Aujourd'hui, on permet aux seniors de survivre à domicile, sans remédier à leur isolement, à leur état dépressif, leur régression cognitive », regrette Hugues Vidor, directeur général de la fédération.Pour inverser ce constat, Adessadomicile s'est tournée vers Citizing, cabinet indépendant spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques. Après des mois de travail, il en est ressorti un projet centré sur un « bouquet de services » à offrir aux aînés pour refleurir leur quotidien. Du concret destiné aux 750 000 personnes vivant à domicile et bénéficiant de l'Aide personnalisée à l'autonomie, APA. Avec un vrai bénéfice au bout du compte : « Notre dispositif permettrait de repousser de 288 jours la date d'entrée en Ehpad », assure Hugues Vidor.Sorties, équipement numérique, ateliers et préventions des chutes...Ce bouquet annuel reconductible se compose de sept ...