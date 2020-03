Sénégal : sur la piste du nouveau coronavirus

L'épidémie de coronavirus concerne désormais les cinq continents. La priorité, dans chaque pays affecté, est dans un premier temps de détecter les malades, ce qui se fait à travers une technique appelée PCR (Polymerase Chain Reaction, ou réaction de polymérisation en chaîne). Le Sénégal est déjà touché. Mais le pays a-t-il les capacités de réagir de façon appropriée pour endiguer la propagation de la maladie ? Comment les cas sont-ils détectés ?Lire aussi Sénégal : le coronavirus au confluent du politique et du religieuxJusqu'ici, au mercredi 18 mars, 31 cas de Covid-19 ont été confirmés au Sénégal. Le plus récent est celui d'un émigré sénégalais de retour d'Italie. On vient d'apprendre qu'il a contaminé quatre membres de sa famille. Tous les autres cas sont des Européens qui ont « importé » la maladie dans le pays. Au Sénégal, tous les cas de coronavirus positifs ont été détectés à la suite de consultations effectuées par les patients eux-mêmes auprès des structures de santé. C'est ce qu'on appelle une détection passive et non active. Normalement, les personnes infectées devraient être détectées par le système de surveillance mis en place par les autorités sanitaires sénégalaises.Dans le premier cas, c'est une structure de SOS Médecins qui a donné l'alerte au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux...