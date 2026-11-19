Sénégal: le président contourne le Parlement pour exécuter le budget révisé crucial pour l'aide du FMI

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar le 16 octobre 2025 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Le président sénégalais a décidé de faire passer par décret le budget rectificatif 2026, contournant ainsi le rejet depuis des semaines par la majorité parlementaire de ce texte jugé pourtant crucial pour ce pays surendetté et en négociations avec le FMI pour une aide financière.

Ce projet de loi de finances rectificative est présenté comme une mesure clé, notamment par rapport aux demandes formulées par le Fonds monétaire international (FMI) sur la gestion des finances publiques du pays ouest-africain, dont la dette est estimée à 132% du PIB en fin 2024, et en pleines négociations avec ses créanciers.

Le FMI a annoncé en septembre un accord préliminaire avec le Sénégal sur un nouveau programme d'aide de 2,2 milliards de dollars (1,93 milliard d'euros) sur 36 mois. Mais le Fonds n'a pas encore annoncé l'approbation de l'accord par son conseil d'administration.

"Les choix politiques précis" relèvent du Sénégal mais le budget adopté par Dakar devra néanmoins être "cohérent" par rapport aux engagements pris lors des négociations du programme d'aide, avait averti le 12 novembre la porte-parole du FMI, Julie Kozack, lors d'un point presse à Washington.

Devant le blocage budgétaire de mise depuis fin octobre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a eu recours jeudi, selon des juristes, à l'article 68 de la Constitution.

Celui-ci lui confère une possibilité réglementaire face à l'hostilité de l'Assemblée nationale contrôlée par le parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko qui est en conflit ouvert avec son ex-allié le président Faye.

Ve aérienne de la capitale sénégalaise Dakar le 2 septembre 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

"Le président de la République, gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'Etat, a décidé de la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 (...)", indique un communiqué de la présidence publié jeudi.

Le budget révisé 2026 vise à prendre en compte la forte hausse des prix des hydrocarbures, due notamment aux tensions au Moyen-Orient, la baisse de recettes fiscales attendues d'un récent plan de redressement gouvernemental et la hausse du service de la dette, selon les autorités.

Le parti Pastef l'a, depuis fin octobre, rejeté deux fois en commission et une fois en plénière de l'Assemblée.

Le gouvernement avait indiqué que ce rejet pourrait compromettre notamment la fourniture de l'électricité et le paiement de la dette due aux entreprises et des rappels de salaires aux enseignants.

"Le président se trompe lourdement"

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, le 6 juin 2026 à Dakar, au Sénégal ( AFP / SEYLLOU )

Le parti Pastef n'a pas encore officiellement réagi à la décision du chef de l'Etat prise. Mais un influent député de la formation, Amadou Bâ, a affirmé jeudi sur Facebook que "le Président de la République se trompe lourdement" en prenant cet acte réglementaire et en se passant de l'Assemblée nationale sur le budget.

Le chef de l'Etat "n'a aucune compétence pour mettre en vigueur un projet de loi de finances RECTIFICATIVE REJETÉ. Le décret n'est même pas ILLÉGAL, mais INEXISTANT", a-t-il écrit, en gros caractères dans le texte.

La décision du président Faye a été, inversement, favorablement appréciée par un responsable d'une importante centrale syndicale, Cheikh Diop, chef de la CNTS-FC.

"C'est un ouf de soulagement pour le monde du travail. (La décision va permettre de payer) la dette intérieure (qui) pèse lourdement sur la vie des travailleurs, de l'ensemble de l'économie (et) au niveau du BTP", a-t-il dit sur une radio privée.

Vue aérienne de Dakar, la capitale sénégalaise, le 2 septembre 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

"Nous sommes en difficultés. Beaucoup (de travailleurs) traînent des arriérés de salaires (en raison d'impayés de l'Etat). Ce que le président vient de faire est bienvenu" comme mesure de soulagement des entreprises, a-t-il ajouté.

Le Pastef reproche au gouvernement d'avoir réduit des investissements dans la santé, l'éducation, l'emploi, la formation et l'hydraulique dans le budget révisé 2026.

M. Sonko avait aussi fustigé le 19 octobre des "conditionnalités" du FMI, difficiles à supporter par les populations.

Cette décision du président sénégalais d'exécuter le budget 2026 révisé par décret a lieu alors que l'Assemblée est sur la voie de rejeter également le budget 2027 soumis par le gouvernement.

Certaines parties du texte ont été rejetées mercredi en plénière par les députés après en avoir fait de même en commission la semaine passée.