Sénat: Dussopt défend une administration "plus proche des citoyens"

Le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a défendu mardi "une administration plus simple" et "plus proche des citoyens", en présentant au Sénat le projet de loi Asap "d'accélération et de simplification de l'action publique".

Ce texte répond à "une demande forte de transparence, de proximité et de simplification dans les relations entre les citoyens et l'administration" qui a émergé à l'occasion du grand débat, a affirmé le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics.

"Notre premier engagement est de favoriser une administration plus simple et plus lisible dans ses processus de décision", a-t-il indiqué. "Le deuxième engagement consiste à développer une administration plus proche des citoyens".

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Economie et des finances, a insisté sur la volonté de "simplifier la vie de nos concitoyens et de nos entreprises".

Le texte est "une réponse aux attentes nombreuses et diverses des Français quant à la nécessaire transformation de l'action administrative: décider plus vite, décider plus simplement, plus clairement et au plus près des citoyens", a-t-elle ajouté.

La commission spéciale constituée au Sénat pour examiner ce texte de 50 articles touchant à des domaines très variés a fait le tri entre les mesures, supprimant plusieurs d'entre elles ou les réécrivant.

Pour les particuliers, les sénateurs ont donné leur aval en commission à la généralisation du dispositif qui permet de ne plus avoir à présenter de justificatif de domicile pour demander un titre d'identité.

Feu vert également à une expérimentation, dans cinq départements, d'une procédure d'inscription à l'examen du permis de conduire sur Internet.

Les sénateurs ont, en revanche, retoqué ou corrigé "des dispositions contestées par les secteurs d'activité concernés", tels les pharmaciens. Ils ont supprimé deux dispositions du texte gouvernemental: la possibilité de "plateformes mutualisées" entre officines pour la vente en ligne, et la possibilité de stocker des médicaments dans des locaux distincts de l'officine.

L'examen des articles entamé en toute fin d'après-midi se poursuivra mardi soir puis jeudi.