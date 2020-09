Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Semaine Internationale Coppi et Bartali : Deceunink Quickstep domine cette première journée Reuters • 01/09/2020 à 18:41









Semaine Internationale Coppi et Bartali : Deceunink Quickstep domine cette première journée par Pierre Sarniguet (iDalgo) Cette course disputée en Italie est dominée ce soir par les Deceunink Quickstep qui ont remporté le contre-la-montre par équipe disputé cet après-midi. Ce matin, c'est la pépite de l'équipe Jumbo Visma, Olav Kooij (18 ans), qui s'est imposée au sprint. Ce premier succès chez les professionnels devrait faire de lui la prochaine coqueluche du sprint mondial dans les années à venir. L'occasion lui sera peut-être donnée de confirmer tout son talent d'ici l'arrivée de cette course vendredi. Au général, c'est Mikkel Honoré (Deceunink Quickstep) qui porte le maillot de leader. Le parcours plus vallonné des prochains jours devrait modifier la hiérarchie sur les routes italiennes.

