So Foot • 26/02/2020 à 14:00

Semaine de danger pour le Real Madrid, adversaire de Manchester City en C1

Adversaire de Manchester City en huitièmes de finale aller de Ligue des champions ce mercredi avant d'affronter Barcelone en Liga, le Real Madrid entame une semaine qui peut lui flinguer totalement sa saison. Ce qui serait dommage, au regard des opportunités à sa disposition depuis le début de l'exercice 2019-2020.

Real MadridManchester City le 26/02/2020 à 21:00 Ligue des champions

Vidéo

Et ce fut la triple sanction. Après avoir tiré une vingtaine de fois au but tout en monopolisant la balle près de 65% du temps, le Real Madrid s'inclina sur le terrain de Levante sur une réalisation de José Luis Morales à dix minutes du terme. Les Français pouvaient s'en vouloir, Karim Benzema de ne pas s'être montré réaliste et Raphaël Varane d'avoir commis une erreur d'alignement à l'origine du tremblement de filet, au coup de sifflet final. Car la punition a été multiplié par trois.D'abord, lesont bousillé leur série d'invincibilité qui courait depuis quinze journées. Ensuite, ils ont perdu la tête Lire la suite de l'article sur SoFoot.com