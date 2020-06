De vendredi à dimanche, les membres de la Convention vont se prononcer sur 150 propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en respectant la justice sociale. Ces propositions seront ensuite remises à l'exécutif.

Une séance de la Convention citoyenne pour le climat en présence d'Emmanuel Macron, le 10 janvier 2020. ( POOL / YOAN VALAT )

Dernier week-end de travail pour les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Lors de cette dernière session, ils vont se prononcer sur les quelques 150 propositions qu'ils ont élaborées depuis neuf mois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en respectant la justice sociale, un thème au coeur du débat sur le "monde d'après" la crise du Covid. Les propositions qui seront adoptées seront remises dimanche à l'exécutif, avec le rapport final des travaux. Emmanuel Macron, qui avait voulu la CCC dans la foulée de la crise des Gilets Jaunes, déclenchée par l'annonce d'une taxe carbone sur les carburants, s'est engagé à répondre à leurs propositions, mais aussi à les transmettre "sans filtre".

Le travail de la Convention, qui devait initialement s'achever fin janvier, a été chamboulé d'abord par le long conflit sur la réforme des retraites, puis les mois de confinement face à l'épidémie de coronavirus. Mais la crise "nous a donné comme un élan final, une sorte de prise de conscience. Car le mandat, c'est nous qui l'avons", juge l'un des citoyens qui participe à cet exercice de démocratie participative inédit à l'échelle nationale en France, Sylvain Burquier, 46 ans.

La convention, qui a planché par groupes thématiques (se loger; se nourrir; produire et travailler; consommer; se déplacer), se prononcera également sur les modalités d'adoption qu'elle souhaite pour chaque mesure : règlementaire, parlementaire ou même référendaire, notamment pour l'inscription dans la Constitution française de la lutte contre le réchauffement climatique.

Tour d'horizon des principales propositions soumises au vote de la Convention.

Semaine de 28h et taxe sur les dividendes

Parmi d'autres propositions fortes et potentiellement clivantes, la CCC propose :

- une diminution du temps de travail à 28h, sans perte de salaire pour le SMIC,

- le développement du télétravail,

- d'aider la transformation des métiers par la formation et celle de l'outil productif avec une taxe de 4% sur les dividendes à partir de 10 millions distribués.

Vitesse limitée à 110 km/h, véhicules très polluants interdits

En matière de transports, la CCC propose :

- le renforcement du bonus-malus sur les véhicules,

- la création d'aides à la location longue durée et des prêts à taux zéro pour l'achat de véhicules propres,

- l'interdiction dès 2025 de la vente de véhicules neufs très émetteurs (+110 gr CO2/km)

- l'interdiction des centre-villes aux véhicules les plus polluants,

- la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h,

- la suppression progressive des avantages sur le gazole pour transports routiers, avec des aides pour transformer les flottes,

- l'interdiction des vols intérieurs s'il existe une alternative en moins de 4 heures,

- l'interdiction de la construction de nouveaux aéroports et l'extension des existants,

- l'augmentation de "l'écocontribution" sur les billets d'avion.

Interdiction des terrasses chauffées et limitation de la climatisation

Concernant le logement et le bâtiment, la CCC propose notamment :

- la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments d'ici 2040, avec un système progressif de prêts et subventions, remboursés par les économies réalisées,

- l'interdiction du chauffage des terrasses,

- l'interdiction de l'éclairage des magasins la nuit,

- l'obligation de fermer les portes des bâtiments accueillant du public, notamment les magasins,

- l'interdiction de la climatisation à moins de 30°, sauf en milieu médical/petite enfance,

- la limitation forte de l'artificialisation des terres, l'interdiction de nouvelles zones commerciales péri-urbaines et l'autorisation de la construction d'habitat collectif dans les zones pavillonnaires.

Interdire la publicité pour les produits polluants, notamment les véhicules

En matière de consommation, la CCC propose :

- d'interdire de publicité les produits et services ayant le plus d'impact carbone. Une proposition de la CCC souhaite notamment interdire immédiatement la publicité pour les véhicules ne respectant pas le nouveau plafond d'émissions européen de 95 grammes de CO2 par km, comme les gros modèles, notamment SUV.

- d'interdire la publicité sur écran dans l'espace public et les transports en commun,

- d'interdire la publicité dans les boîtes aux lettres, pour les soldes ou promotions.

Taxer les produits ultra-transformés, instaurer des menus végétariens dans les cantines

En matière d'alimentation et d'agriculture, la CCC propose notamment de :

- taxer (81,5%) les produits ultra-transformés à forte empreinte carbone, notamment pour financer des chèques alimentaires pour les plus démunis fléchés pour des Amap ou produits bio,

- interdire les additifs controversés,

- mettre des messages d'avertissement sur les produits déconseillés par le plan nutrition santé,

- proposer un choix végétarien quotidien dans les selfs à partir de 2022,

- interdire les graines génétiquement modifiées d'ici 2025,

- ne pas ratifier et renégocier le Ceta (traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada) pour y intégrer les objectifs de l'accord de Paris,

- militer à l'Orgnaisation mondiale du commerce (OMC) pour des clauses environnementales dans les négociations d'accords commerciaux.

L'exécutif attendu au tournant

Organisateurs et participants de la CCC attendent de savoir à qui ils remettront dimanche après-midi leurs propositions, qui seront rendues publiques, ainsi que le résultat du vote des participants. En espérant sans certitude que ce soit au chef de l'Etat, déjà venu s'exprimer devant la CCC en janvier.

Mais c'est avant tout la qualité de la réponse de l'exécutif (dont les modalités restent elles aussi encore floues) qui comptera. "Il faudra regarder ça comme un tout et ne pas picorer" au choix dans les propositions, souligne ainsi Thierry Pech, directeur du think-tank Terra Nova et co-président du Comité de gouvernance. Et il "serait bon que (les propositions) de la convention fassent partie des bases" du plan de sortie de crise "écologique et solidaire" que le président Macron s'est engagé à "préciser" en juillet , renchérit Laurence Tubiana, co-présidente du comité et cheville ouvrière de l'Accord de Paris sur le climat de 2015.

Les citoyens entendent eux aussi y veiller, notamment en créant une association "Les 150" pour suivre la mise en oeuvre de leurs travaux. Et nombre d'ONG, sceptiques au départ sur une convention vue comme une énième instance débattant de mesures depuis longtemps sur la table, insistent elles aussi sur le nécessaire passage à l'action. "Nous serons très vigilants que le président tienne sa promesse et ne prenne pas les travaux comme un menu à la carte", souligne ainsi Anne Bringault, responsable transition énergétique au Réseau Action Climat, fédération d'ONG. Des militants de Youth for Climate, mouvement de jeunes inspiré par Greta Thunberg, et d'Extinction Rébellion ont de leur côté prévu de manifester leur "soutien aux 150 citoyen.nes" par diverses actions à travers la France ce week-end.