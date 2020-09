Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Semaine Coppi et Bartali : le coup de force d'Andrea Bagioli Reuters • 02/09/2020 à 19:02









Semaine Coppi et Bartali : le coup de force d'Andrea Bagioli par Florian Burgaud (iDalgo) Si la Deceuninck-Quick Step a connu une journée mitigée sur le Tour de France, l'équipe de Patrick Lefévère a tout raflé lors de la 2e étape de la Semaine Coppi et Bartali. Vainqueur sur le Tour de l'Ain au début du mois dernier, le jeune Italien Andrea Bagioli, 21 ans, a récidivé en gagnant à Sogliano al Rubicone devant Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers). Lauréat du contre-la-montre par équipes la veille avec ses coéquipiers, il prend également le maillot de leader 13 secondes devant son dauphin du jour. Ce jeudi, une étape de montagne est au programme avec, notamment, l'ascension du Monte Carpegna (17 km à 5,9 % de moyenne) en milieu d'étape.

