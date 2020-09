Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Semaine Coppi et Bartali : l'étape pour Jhonatan Narvaez, pas de changement au général Reuters • 03/09/2020 à 18:03









Semaine Coppi et Bartali : l'étape pour Jhonatan Narvaez, pas de changement au général par Florian Burgaud (iDalgo) La troisième étape de la Semaine Coppi et Bartali, une boucle avec comme lieu de départ/arrivée Riccione, s'est jouée au sprint. Malgré la présence du Monte Carpagna, un col de 17 km pour 5,9 % de moyenne, sur le parcours, l'échappée a été reprise dans les ultimes kilomètres. C'est l'Équatorien des Ineos Grenadiers, Jhonatan Narvaez qui s'est imposé, devançant sur la ligne Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) et Biniam Girmay (NIPPO DELKO One Provence). Au classement général, l'Italien Andrea Bagioli, qui avait pris les commandes de la course la veille, est toujours en tête mais le vainqueur du jour revient à trois secondes au jeu des bonifications. Ce vendredi, la dernière étape aura lieu à Forlì où un circuit de 26,5 km, avec la Rocca delle Caminate (3,4 km à 6,5 %) comme principale difficulté, sera à parcourir à sept reprises.

