Selon Mme Hammack, la Fed doit se préparer à intervenir sur le marché obligataire en période de calme

La banque centrale américaine devrait commencer dès maintenant à définir les principes régissant d’éventuelles interventions temporaires et ciblées sur le marché des bons du Trésor en cas de tensions sur les marchés risquant de se répercuter sur l’économie, a déclaré mardi Beth Hammack, présidente de la Réserve fédérale de Cleveland.

Il est temps de tirer les leçons des deux récentes turbulences des marchés — en mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et en avril 2025, après l'annonce par le président Donald Trump d'un régime tarifaire agressif — afin d'éviter que cela ne se reproduise, a déclaré Mme Hammack dans un discours préparé pour un événement organisé à la Brookings Institution à Washington.

Mme Hammack n’a pas abordé les perspectives de politique économique ou monétaire dans son discours préparé.

« Lorsque la crise frappe, on dispose parfois de très peu de temps pour décider des principes à appliquer ou de la manière de les communiquer », a déclaré Mme Hammack. « Il vaut mieux identifier les issues de secours dès que l’on entre dans le bâtiment plutôt que d’élaborer un plan d’évacuation alors que celui-ci est déjà envahi par la fumée. »

La Fed doit savoir clairement dans quelles circonstances elle interviendra et dans quelles autres elle s’abstiendra, a-t-elle ajouté.

Dans les cas où les responsables estiment qu’un dysfonctionnement du marché pourrait se répercuter sur l’économie et que les mesures de la Fed pourraient résoudre le problème, « une intervention devrait être envisagée », a déclaré Mme Hammack. Mais « lorsque les conditions de faible liquidité sur des marchés volatils reflètent les fondamentaux, ce n’est pas un problème que la Fed peut ou doit essayer de résoudre », a-t-elle ajouté.

Mme Hammack a déclaré qu’elle soutenait le renforcement du dispositif permanent de prise en pension (Standing Repo Facility) de la Fed, qui fournit des liquidités aux institutions financières en échange de titres du Trésor. Sous sa forme actuelle, ce dispositif n’aurait peut-être pas suffi à remédier aux perturbations du marché observées au début de la pandémie, a-t-elle expliqué.

« Je doute que les opérations de pension auraient suffi en 2020 », a déclaré Mme Hammack. « Il pourrait donc être judicieux d’envisager des achats de bons du Trésor si les opérations de pension s’avéraient insuffisantes. »

Dans les cas où des achats directs de bons du Trésor pourraient s’avérer nécessaires, la Fed devrait les aborder en communiquant clairement afin de distinguer cette mesure de toute action de politique monétaire et devrait également disposer d’un plan de sortie, a-t-elle déclaré.

« Il faut partir du principe que cette mesure est temporaire et ciblée, et qu’elle s’accompagne idéalement d’une stratégie de sortie intégrée dès le départ », a déclaré Mme Hammack.

Les commentaires de Mme Hammack sur le rôle de stabilisation des marchés joué par la Fed rejoignent largement les remarques formulées la semaine dernière par la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.