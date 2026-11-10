Selon Marine Le Pen, il n'y a "pas de discriminations" à l'emploi en France : ce qu'en disent les études

Marine Le Pen à Orléans, le 25 octobre 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'Institut national d'études démographiques souligne dans une étude que le niveau de "discriminations ethnoraciales" sur le marché du travail "est exceptionnellement élevé en France par rapport à d'autres pays européens.

Une déclaration polémique à l'épreuve des faits. Dimanche 8 novembre, Marine Le Pen a estimé sur la chaîne américaine CBS qu'il n'y avait "pas de discriminations en France", lors d'un échange portant sur l'emploi. Une affirmation contredite par plusieurs études réalisées ces dernières années. Dans cet entretien diffusé dans l'émission "60 minutes", la candidate du Rassemblement national (RN, extrême droite) à la présidentielle mentionne le fait que le taux de chômage des étrangers est plus élevé que celui des Français. Quand le journaliste évoque la possibilité que cette situation soit liée à des discriminations, elle répond : "Non, ça n'existe pas (...) Non, il n'y a pas de discriminations en France".

"L'origine perçue constitue le principal facteur d'exposition aux discriminations dans la recherche d'emploi", constate pourtant le 18e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi, réalisé par le Défenseur des droits, autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT).Ainsi, 53% "des personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines" rapportent une expérience de discrimination liée à l'origine réelle ou supposée. Réalisée en 2024 et publiée en décembre 2025, cette enquête établit encore que "les personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines ont un risque 2,8 fois plus élevé que celles perçues comme blanches d'en rapporter l'expérience".

Les candidatures dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 31,5 % de chances de moins d'être contactées par les recruteurs

L'Insee a de son côté publié en 2023 une étude sur les discriminations sur le marché du travail subies par les personnes d'origine maghrébine, qui s'appuie notamment sur une campagne de testing effectuée entre décembre 2019 et avril 2021 par la Dares, le service statistiques du ministère du Travail. Il y est écrit que "les personnes originaires du Maghreb, immigrées elles‑mêmes ou descendantes d'immigrés, diplômées de CAP à bac+5 ayant réalisé leurs études et travaillé en France, subissent en 2019‑2020 de fortes discriminations". Selon l'étude, "elles sont nettement moins souvent recontactées par les recruteurs en vue d'un entretien d'embauche que celles sans ascendance migratoire ; leur risque de chômage est plus fort à caractéristiques équivalentes et elles déclarent plus souvent s'être vues injustement refuser un emploi."

La campagne de testing a en effet montré qu'"en moyenne, à qualité comparable, les candidatures dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 31,5 % de chances de moins d'être contactées par les recruteurs que celles portant un prénom et nom d'origine française", explique l'Insee. Dans une étude portant sur 2019-2020, "Trajectoires et origines2" (TeO2), l'Institut national d'études démographiques (Ined) souligne de son côté que le niveau de "discriminations ethnoraciales" sur le marché du travail "est exceptionnellement élevé en France par rapport à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, et même en comparaison des Etats-Unis".