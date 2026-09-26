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Selon le Financial Times, Apax serait sur le point de conclure un accord pour racheter la participation de Warburg dans Odido
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 07:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long de l'article)

Le groupe de capital-investissement Apax est sur le point de conclure un accord visant à racheter la participation de Warburg Pincus dans leur investissement commun dans le groupe de télécommunications néerlandais Odido, a rapporté samedi le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Cette opération valoriserait Odido à environ 6,5 milliards d’euros (7,4 milliards de dollars), a rapporté le FT, citant des sources proches du dossier

* En février, Odido, détenu par Apax et Warburg Pincus, avait reporté son projet d’introduction en bourse à Amsterdamen raison d’un accueilmitigéde la part des investisseurs et d’inquiétudes quant à l’ampleur de la volatilité sur les marchés boursiers mondiaux

* La même semaine, le groupe de télécommunications néerlandais a été victime d’une cyberattaque qui a entraîné la divulgation des données personnelles de plus de six millions de comptes

* Depuis, les actionnaires auraient reçu des propositions d’acquisition de la part de plusieurs candidats, dont le groupe de télécommunications STC, soutenu par l’État saoudien, selon le Financial Times.

* Apax, Warburg, Odido et STC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau

* Apax et Warburg avaient acquis , alors encore dénommée T-Mobile Netherlands, en 2021 pour une valeur d’entreprise de 5,1 milliards d’euros

(1 dollar = 0,8779 euro)

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