Selon le Defenseur des droits, les institutions françaises sont violentes à l'égard des enfants

Dans un rapport rendu public lundi, l'autorité administrative indépendante, dirigée par Jacques Toubon, souligne « un décalage entre les droits proclamés et les droits réels ».

Violentes à l'égard des enfants, les institutions publiques françaises ? C'est le constat, sévère, qui apparaît à la lecture du rapport annuel du Défenseur des droits, rendu public lundi 18 novembre. L'autorité administrative indépendante, dirigée par Jacques Toubon depuis 2014, a notamment la charge de veiller au respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant », inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire, et qui fête ses 30 ans cette année.

La multiplication de cas observés, où le manque de moyens des institutions entraîne des défaillances et des situations de violences pour les enfants, ainsi que l'augmentation « préoccupante » des saisines relatives à ces situations, ont alerté le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants, Geneviève Avenard. La hausse est particulièrement sensible en milieu scolaire, avec 10 % de saisines supplémentaires par rapport à 2018 (48 contre 40), concernant des violences alléguées d'adultes sur des enfants. Sur un autre registre, le Défenseur des droits se dit « particulièrement préoccupé » par le harcèlement scolaire.

Ce rapport s'est penché sur les institutions publiques au sens large : « Le système éducatif, judiciaire, social, médical et médico-social organisant l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des enfants. » Les violences sont, elles, définies sous l'angle de « toute action ou absence d'action qui contrevient à la sécurité de l'enfant ou à son bon développement, donne prééminence aux intérêts de l'institution publique sur les intérêts de l'enfant, lui cause une souffrance physique ou psychologique inutile et/ou entrave son évolution ultérieure. »

