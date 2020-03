Selon Jean-Luc Mélenchon, la "catastrophe écologique" va faire émerger "un nouveau collectivisme"

"Si on ne planifie pas, on n'arrivera à rien", estime le chef de file de La France insoumise.

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, le 24 février 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La crise écologique provoquera-t-elle une remise en cause du capitalisme ? Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon estime qu'"un nouveau collectivisme va émerger dans la catastrophe écologique" et qu'"on n'arrivera à rien si on ne planifie pas", dans un entretien à paraître le 10 mars dans la revue Socialter .

"La société se défaisant, on sait alors qu'arrivera le moment où sera posée la question de savoir si c'est chacun pour soi ou chacun pour tous ", analyse le député. "Par conséquent, un nouveau collectivisme va émerger dans la catastrophe écologique", espère-t-il.

"La violence peut aussi surgir de la désorganisation de la société", prévient Jean-Luc Mélenchon. En conséquence, " si on ne planifie pas, on n'arrivera à rien ", affirme celui qui propose depuis sa campagne présidentielle de 2017 une "planification écologique". "Si vous voulez 'moins' et 'mieux', il va falloir transformer les modes de production et d'échange, donc changer les machines et les réseaux de distribution", prévient le chef de file des insoumis. "Ça s'organise dans la durée, de l'éducation professionnelle à la consommation", estime-t-il.