Selon certaines sources, Weil Gotshal a voté en faveur de sa dissolution, mettant ainsi fin à 95 ans d'existence de ce grand cabinet d'avocats

Les associés du cabinet Weil, Gotshal & Manges ont voté mardi en faveur de la liquidation de l’activité, selon deux sources proches du dossier, officialisant ainsi la disparition d’un cabinet d’avocats américain vieux de 95 ans qui a contribué à mener à bien des faillites, des OPA et des litiges historiques pendant des décennies.

Un comité de liquidation composé de trois personnes, dont le directeur juridique du cabinet Robert Carangelo, le responsable du département fiscal Paul Wessel et Patricia Ferrari, administratrice indépendante, supervisera la dissolution, ont indiqué ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

C’est Bloomberg Law qui a été le premier à faire état du vote sur la liquidation.

Ce vote fait suite à une recommandation formulée le 28 octobre par la direction de ce prestigieux cabinet de Wall Street, qui proposait de dissoudre le cabinet face à l’accélération des départs d’associés et après l’échec des négociations en vue d’une fusion avec un autre cabinet.

Les porte-parole de Weil n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La chute rapide de Weil a stupéfié même les initiés du secteur juridique qui suivaient de près son évolution. Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars et un bénéfice par associé de près de 5,6 millions de dollars l’année dernière, Weil était, de l’avis général, en bonne santé financière avant de subir des défections croissantes vers des cabinets concurrents que sa direction n’a pas pu endiguer.

Parmi les départs les plus déstabilisants figure celui de Michael Aiello, directeur du département droit des sociétés, largement considéré comme l’un des meilleurs avocats spécialisés en fusions-acquisitions du pays, dont le transfert prévu chez Cravath, Swaine & Moore en septembre a déclenché une vague de départs supplémentaires.

Weil avait annoncé en mars que Ramona Nee, associée spécialisée dans le capital-investissement, succéderait à Barry Wolf, associé exécutif de longue date, à la tête du cabinet. Mais Mme Nee a récemment décidé de ne pas occuper ce poste, assombrissant encore davantage l’avenir du cabinet. Ce dernier aurait mené des négociations en vue d’une fusion avec Willkie Farr & Gallagher, mais celles-ci ont échoué en octobre. Mme Nee fait désormais partie d’une équipe de 40 avocats qui vont vers Kirkland & Ellis.