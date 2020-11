Selon Arnaud Montebourg, "le pays est en train de s'écrouler"

L'ex-ministre et candidat à la primaire socialiste de 2017 a fustigé "l'obscurantisme bureaucratique" du gouvernement dans la gestion de la crise du Covid-19 qui va conduire, selon lui, à des "dégâts sociaux et humains" et "des dégâts économiques irrémédiables".

L'ex-ministre et candidat à la primaire socialiste de 2017 Arnaud Montebourg. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Arnaud Montebourg n'a pas mâché ses mots, jeudi 5 novembre sur France Inter , à l'encontre du gouvernement. L'ex-ministre et candidat à la primaire socialiste de 2017, qui confirme vouloir "s'engager" alors que "ce pays est en train de s'écrouler", sans savoir toutefois encore "comment" ni à "quel moment" il le fera, a mis en doute "la réalité" des 100 milliards d'euros du plan de relance qui est, selon lui, "surtout un plan de baisses d'impôts pour les grandes entreprises". "La gestion du Covid induit des destructions économiques et des dégâts sociaux et humains" et "les dégâts économiques cette fois-ci seront irrémédiables", a-t-il mis en garde.

Il a estimé que le gouvernement avait géré de manière "catastrophique" la première vague de l'épidémie du nouveau coronavirus, avait "dilapidé les bénéfices du premier confinement" et n'avait "pas préparé la deuxième vague" .

Alors que la fermeture des petits commerces quand les grandes surfaces restent ouvertes a suscité maintes critiques de l'opposition, Arnaud Montebourg a expliqué qu' il aurait à la place du gouvernement "fermé les supermarchés qui au moins ont de l'argent pour indemniser leurs salariés, mais laissé les commerces de proximité ouverts" , car ils sont "éparpillés", ce qui "permet de répartir le risque" de contamination. Il a aussi déploré la fermeture des librairies quand les "plateformes" de vente en ligne telle qu'Amazon restent ouvertes alors qu'elles présentent "autant de problèmes de promiscuité".

Avec ces "incohérences", on a "le sentiment d'être gouvernés par Kafka , l'obscurantisme bureaucratique", en a conclu l'ancien ministre du Redressement productif.

Arnaud Montebourg, qui sort chez Grasset un livre intitulé "L'Engagement", où il suggère à mots couverts qu'il pourrait revenir en politique en vue de la présidentielle de 2022, a par ailleurs fustigé le macronisme, "une escroquerie politique" dans laquelle "on dit une chose et son contraire". Résultat, "quand vous compilez tous les discours, vous ne comprenez rien et on ne sait pas où on va", a-t-il critiqué.