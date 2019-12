Selfie avec Macron : que faisait Elie Hatem, militant royaliste et d'extrême droite, à l'Elysée ?

Les clichés ont été pris il y a plusieurs semaines, mais ils font beaucoup réagir depuis mercredi soir. On y voit Emmanuel et Brigitte Macron avec Elie Hatem, un avocat connu pour son militantisme d'extrême-droite.« Comment est-ce possible qu'Elie Hatem, ancien membre de l'Action Française, fervent défenseur de Charles Maurras et complotiste d'extrême droite puisse être reçu à l'Elysée avec les honneurs ? », s'est insurgé sur Twitter mercredi soir l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), qui a publié ces photos en premier. « C'est inacceptable », a renchéri ce jeudi matin le député Alexis Corbière, tandis que l'eurodéputé Raphael Glucksmann s'est interrogé : « Après l'épisode Valeurs Actuelles, on explore des terres plus à droite encore ? » Dirigeant de l'Action Française il y a encore qques mois, nostalgique de Pétain et de la collaboration, adepte de Charles Maurras et de son "antisémitisme d'Etat", Elie Hatem a été reçu par Emmanuel et Brigitte Macron, qui l'a manifestement trouvé sympathique. C'est inacceptable. pic.twitter.com/9EPc5KErlN-- Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 12 décembre 2019La scène s'est déroulée « en novembre », lors d'une remise de décoration à l'Elysée, indique au Parisien l'entourage du chef de l'Etat, confirmant l'authenticité des photos. Elie Hatem faisait partie de la liste des invités dressée par un des récipiendaires. Le couple Macron adepte des selfiesSelon l'agenda d'Emmanuel Macron, trois séances de remise de décoration ont eu lieu à l'Elysée au cours du mois dernier : le 8, le 18, puis le 29 novembre. De sources concordantes, c'est le 8 que ce cliché a été pris, jour où Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein et le styliste américain Ralph Lauren, notamment, ont reçu la Légion d'honneur à l'Elysée.En marge de la cérémonie, le chef de l'Etat et sa compagne ont échangé avec certains invités, dont le fameux ...