Sélections nationales, la vie sans les matchs

Depuis le mois de mars, les sélections nationales sont à l'arrêt à cause de l'épidémie de Covid-19. Hormis les européennes, autorisées à jouer en septembre par la FIFA. Ailleurs, on tue le temps comme on peut : les sélectionneurs continuent de travailler à distance, en attendant de retrouver les terrains en octobre pour certains... si tout va bien.

Au Burkina Faso, le championnat est annulé

Le lien grâce à WhatsApp

Depuis Ouagadougou, le sélectionneur du Burkina Faso Kamou Malo résume le sentiment quasi général ressenti par une grosse centaine de ses condisciples, exceptés les Européens, seuls concernés par la première date FIFA de la saison avec la Ligue des nations. Ailleurs, pas de qualification pour la Coupe du monde 2022 comme cela était prévu en Asie et en Amérique du Sud pour la CAN en Afrique ou de Ligue des nations dans la zone CONCACAF.Malo, comme tant d'autres, compte les jours en espérant que la situation sanitaire permettra aux autres confédérations de sortir de ce sommeil :Privés de match et pendant plusieurs mois de la possibilité de suivre les joueurs dans leurs championnats respectifs, les sélectionneurs ont appris à s'organiser autrement en s'efforçant de maintenir le lien avec leur staff et leurs internationaux.