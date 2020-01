Sélection tournoi des Six Nations : ce que disaient les prédécesseurs de Galthié

La nouveauté n'est pas forcément dans les mots, mais plutôt dans les nombres. Fabien Galthié dévoilera ce mercredi après-midi à Marcoussis (13 heures), les noms des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations, qui commence pour les Bleus le 2 février par un choc contre les Anglais au Stade de France. Aucun de ses prédécesseurs n'avait pu en faire autant. Leur compteur s'arrêtant au mieux à 31. Le discours du sélectionneur, en revanche, empreint de règles morales et de cadres à respecter, a surtout varié dans la forme. Galthié et son staff sont allés à la rencontre des joueurs, dans leur club.« On a compris qu'il y avait du travail à faire autour de notre identité, notre projet, notre chemin et notre exigence, a confié l'homme fort du XV de France. C'est pourquoi, nous leur avons présenté, individuellement, notre cadre de vie. » Les intéressés doivent s'engager à le respecter s'ils veulent avoir une chance d'évoluer en bleu. La génération actuelle doit-elle être à ce point prise en main ? Un petit coup d'œil dans le rétroviseur révèle que les devanciers de Galthié, dans l'ère moderne, avaient, pour la plupart, ciblé les mêmes requêtes.Juste avant le Tournoi des Six Nations 2000, Bernard Laporte, qui vient d'être nommé à la tête des Bleus, assène : « J'irai au bout de mes convictions. Je prends des joueurs pour qu'ils se défoncent. Je me fous du passé, je veux des garçons disponibles, fiers, honorés d'être en équipe de France. » Laporte a d'ailleurs terminé son bail par un épisode marquant lors du Mondial 2007 en France, en faisant lire dans le vestiaire avant le premier match (perdu) contre l'Argentine, la lettre de Guy Moquêt, le jeune résistant de 17 ans fusillé en 1941 par l'occupant allemand. « Parce qu'elle renvoie à des valeurs de courage et de solidarité », avait-il dit.Des discours assez similairesMarc Lièvremont commence, lui, par un ...