Sélection galerie : Joel Sternfeld chez Xippas

Le photographe américain expose à Paris Photo et dans la galerie parisienne des images grand format aux détails évoquant une Amérique dissonante.

Le livre American Prospects, publié en 1987 et resté un jalon dans l'histoire des ouvrages de photographie, jetait un regard neuf et troublant sur l'Amérique : armé d'une lourde chambre, le paysagiste Joel Sternfeld avait réussi à rassembler des images en couleur d'une beauté trompeuse, à la fois majestueuses et dissonantes, d'un pays bouleversé par les fast-foods, les autoroutes et l'urbanisation. « Je voulais montrer que le paysage américain était encore beau, se rappelle-t-il, des années plus tard. Mais aussi exprimer quelque chose de plus sombre concernant l'Amérique. »

Ecartées à l'origine

La galerie Xippas expose, dans son lieu parisien ainsi qu'à la foire Paris Photo, des images grand format que le photographe avait écartées à l'origine, et qui méritent le détour avec leurs couleurs délicates et leurs détails parlants : une famille qui a entassé ses maigres possessions dans une camionnette (dont une boîte de corn flakes), des arbres immenses qui bouchent la vue sur une vieille maison... A admirer en attendant la nouvelle édition du livre American Prospects aux éditions Steidl.

« American Prospects Now », de Joel Sternfeld. Galerie Xippas, 106, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e. Tél. : 01-40-27-05-55. Jusqu'au 12 décembre.