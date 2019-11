Sélection albums : Scarlatti, Neil Young, Michael Kiwanuka...

A écouter cette semaine : des sonates pour clavecin par Pierre Hantaï, un nouvel album rock avec le groupe Crazy Horse, un hommage aux musiques noires...

Domenico Scarlatti Sonates/6 Pierre Hantaï (clavecin).

Pierre Hantaï fait partie de ces artistes rares pour qui prendre son temps fait partie du tempo. Son dernier album consacré à Scarlatti (le sixième en seize ans alors même que son confrère pianiste, Lucas Debargue, vient d'en sortir quatre d'un coup chez Sony) fait la somme des cinq autres. A la manière d'un Zadig voltairien, le claveciniste cultive la moindre parcelle de son jardin de musique, fascinant par une interprétation sans cesse en mouvement, dans la relance permanente d'un discours pétri d'étonnements et de suspensions, d'élans et de retraits, quand les deux ne sont pas concomitants - le sel même de la vie. Interprète raffiné et précis, non moins qu'adonné à l'humeur aventurière, Pierre Hantaï poursuit son Scarlatti de chemin sur son Jonte Knif de 2004, un clavecin infiniment coloré et infiniment souple, compagnon idéal du musicien dont l'inspiration convoque expressivité, spiritualité et jouvence éternelle. Marie-Aude Roux

1 CD Mirare.

Edith Canat de Chizy Tlaloc Œuvres d'Edith Canat de Chizy par Florent Jodelet (percussion), Alexandra Greffin-Klein (violon), Maude Gratton (clavecin), Cyril Dupuy (cymbalum), Orchestre de Caen sous la direction de Vahan Mardirossian.

La percussion comme guide privilégié dans l'univers d'Edith Canat de Chizy. Telle pourrait être l'enseigne de ce programme qui réunit quatre œuvres très différentes (effectifs, objectifs) de la compositrice née en 1950. L'instrument aux mille visages fait l'effet d'un Goliath dans Trance face au clavecin-David dont l'audacieux combat est arbitré par un trouble cymbalum. Tout aussi séduisant que cet insolite trio, le duo Dance l'associe à un violon synonyme de fantaisie. Ici, comme dans le concerto Seascape et dans le solo Tlaloc, où la percussion du coloriste Florent Jodelet se trouve aux premières loges, pas une note qui ne soit gorgée de vie, pas un geste qui ne soit motivé par le jeu, pas une trajectoire qui ne paraisse habitée. La musique saisit et ne (se) relâche jamais. Pierre Gervasoni

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr