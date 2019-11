Sélection albums : Hector Berlioz, Maurice Ravel, Bill Laurance, Jeff Lynne, Lakou Mizik

A écouter cette semaine : des frissons communicatifs de cordes, une maîtresse des couleurs, une entraînante dynamique de big band, le retour d'un ovni pop, un Mardi Gras de Louisianne à la sauce créole...

Hector Berlioz Symphonie fantastique

Les Siècles, François-Xavier Roth (direction).

Avait-on besoin, en 2019 - sous le couvert de la commémoration du 150e anniversaire de la mort de Berlioz -, d'un nouvel enregistrement de la célébrissime Symphonie fantastique ? Proportionnelle au nombre des années qui nous séparent de sa création, la réponse est 190 fois oui ! A condition, comme y parvient magistralement François-Xavier Roth, d'en restituer la singularité originelle. Avec recours aux instruments d'époque mais surtout ralliement au propos imagé qui sous-tend l'expression de cet Episode de la vie d'un artiste (le premier titre de l'œuvre) aux allures de délire autobiographique. François-Xavier Roth nous plonge dans l'esprit de Berlioz tout en nous faisant éprouver ses sensations à fleur de peau. Par exemple, dans le premier mouvement, Rêveries-Passions, qui passe du registre de la pensée (lointain solo de cor) à celui de l'épiderme (frissons communicatifs des cordes). Le reste est à l'avenant, lumineux et charnel, par la grâce d'un orchestre, Les Siècles, dont la qualité de texture ennoblit aussi l'ouverture des Francs-Juges, servie en complément. Pierre Gervasoni

1 CD Harmonia Mundi.

Maurice Ravel : Miroirs. La Valse. Stravinski : L'Oiseau de feu (arrangement Agosti). Trois mouvements de Petrouchka

Beatrice Rana (piano).

Après Prokofiev et Bach (magnifiques Variations Goldberg), l'ensorcelante Beatrice Rana révèle, dans son troisième album paru chez Warner, de bien belles affinités avec Ravel et Stravinski. A 26 ans, la pianiste italienne enchante par son talent prométhéen, qui semble donner à la musique une flamme singulière, maîtresse des dynamiques et des couleurs, qui n'appartient qu'à elle. Des Miroirs ravéliens dont la profusion des plans sonores (quasiment orchestrale), le raffinement virtuose et l'imaginaire sans cesse en haleine, laissent pantois. Même agogique sur du Stravinski, dont L'Oiseau de feu n'a jamais été aussi féerique et étincelant, tandis que le pantin Petrouchka semble tout simplement prendre nature humaine dans un théâtre de la vie dont le déroulement émerveille et surprend. Un grand disque. Marie-Aude Roux

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr