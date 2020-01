Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sekou Doumbouya confirme, les Lakers tombent à domicile Reuters • 16/01/2020 à 10:29









Sekou Doumbouya confirme, les Lakers tombent à domicile par Samuel Martin (iDalgo) A 19 ans, Sekou Doumbouya continue de briller pour ses débuts en NBA. Cette nuit, il disputait son 8e match en tant que titulaire et le Français s'est déjà montré précieux pour son équipe. Il inscrit 24 points (son record) et termine la rencontre en tant que meilleur marqueur de Detroit dans la victoire des Pistons face aux Boston Celtics (103). Les hommes de Brad Stevens perdent un rang au classement suite à cette défaite au profit de Miami, vainqueur de San Antonio à domicile (106-100) grâce notamment à un très bon Kendrick Nunn (33 points). Surpris, les Lakers concèdent leur 8e défaite de la saison face au Magic (118-119). Nouveau triple-double pour Luka Doncic (25p, 15r, 17p) qui permet aux Mavericks de l'emporter à Sacramento (123-127). Devant leur public Houston, OKC et Minesota s'inclinent respectivement face à Portland (107-117), Toronto (121-130) et Indiana (99-104). De leur côté Philly n'a pas tremblé face à Brooklyn (117-106), et Chicago domine Washington (115-106) pour se rapprocher du Top 8 à l'Est. Dans l'autre conférence, Denver consolide sa place de dauphin en venant à bout de Charlotte (100-86).

