Seko Fofana, l'Artois et la manière

Inusable et épuisant pour ses adversaires, Seko Fofana a revêtu son costume des grands soirs pour contribuer au probant succès lensois face à Paris. Courtisé l'été dernier, finalement prolongé, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'Hexagone est un guide en mission. Cette mission a un nom, coupe d'Europe.

"Le coach est à l'écoute des joueurs, il y a énormément de communication. L'objectif était de bien les presser, on a été récompensés. Tout ce qui a été mis en place, on l'a réussi." Seko Fofana

Vis ma vie de Seko Fofana. 20h45, ce 31 décembre. L'international ivoirien sait que 24 heures plus tard, le Paris Saint-Germain lui sera servi en digestif d'un réveillon qu'il entend célébrer sobrement., promet l'homme aux trois poumons, qui, s'il avait été môme à l'aube du XXsiècle, aurait été le Stakhanov des mines de l'Artois.7h30, le 1janvier. Dans le dressing du milieu de terrain, le costume trois pièces est parfaitement repassé : pressing, cassage de reins, épaules de déménageur. L'attirail est de sortie. Seko, pourtant moins en vue avant la trêve Coupe du monde, sera le phare face à la ville lumière. C'est promis, c'est écrit.Les grands soirs sont ses friandises préférées. Un an plus tôt, déjà, il avait envoyé Keylor Navas ramasser sa dignité au fond des filets de Bollaert. Mais Paris avait in extremis sauvé les apparences (1-1). Hors de question, cette fois, de lâcher son os. 20h45, le boss est dans l'arène, rien ne l'arrêtera. 21h13. Devant sa propre surface, Fofana gratte un ballon, résiste à Soler, voit Verratti tacler comme dans un bac à sable. La suite est aussi savoureuse que rapide. Une passe laser de trente mètres direction Loïs Openda qui file en soliste claquer le deuxième. 22h30. Après six duels gagnés sur huit, 76% de passes réussies et avoir écœuré Fabian Ruiz et Carlos Soler, Fofana (trois buts et trois passes cette saison) est remplacé. Standing ovation. 22h35. Ultime dose de chicotage devant une tribune Marek incandescente. Seko, doudoune sur le dos, enlace Florian Sotoca et lâche, presque médusé,. Quelques minutes plus tard, au micro de Prime Video, il sort sa dernière facette, celle de l'analyste.