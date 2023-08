Seko Fofana : « Je ne suis pas en pré-retraite »

Seko Fofana persiste et signe.

Après avoir quitté le RC Lens, pourtant qualifié pour la prochaine Ligue des champions et un an après sa prolongation en grandes pompes, Seko Fofana s’est expliqué dans les colonnes de l’Equipe . Et le milieu de terrain d’AL-Nassr ne regrette absolument pas son choix, au contraire, il affirme être un visionnaire : « On m’a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu’il y a trois ans quand j’avais choisi Lens, mon instinct me disait que c’était le bon choix, j’ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l’accepte. » …

AHD pour SOFOOT.com