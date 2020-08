Seko Fofana, ça brûle

Larcin de Manchester City à dix-sept ans, taulier du Bastia de Ghislain Printant à vingt, bourreau magnifique de la Juventus en juillet et valeur sûre de Serie A ces quatre dernières années sous les couleurs de l'Udinese : Seko Fofana mène jusqu'ici une carrière bien remplie. Celle-ci se poursuivra cette saison au RC Lens, de l'histoire duquel il est devenu mardi et pour dix millions d'euros le plus gros transfert. Une destination et une somme surprenantes, pour un homme à qui l'Italie promettait un club de premier plan. Ce que les Sang et Or entendent bien redevenir, sous l'impulsion de l'international ivoirien.

Du crachin au soleil

Une accélération pour glaner le ballon aux dépens d'Alex Sandro au niveau de la médiane, un coup d'épaule pour résister au retour du Brésilien, un petit pont sur De Ligt pour s'ouvrir le chemin de la surface, et un plat du pied gauche qui crucifie Szcz?sny et la Juve. Ce 23 juillet 2020, au terme de cette chevauchée, Seko Fofana ne retarde pas seulement le neuvième sacre consécutif de la Vieille Dame, battue sur le fil sur le terrain de l'Udinese (2-1), quasi maintenue en Serie A du même coup. Il se rappelle aussi au bon souvenir du grand public français, globalement peu au fait de l'immense talent du bonhomme, exilé dès l'âge de 17 ans. Celui-ci aura cette fois l'occasion de le voir d'un peu plus près cette saison : à 25 balais, et après quatre ans dans la Botte, le milieu s'est engagé mardi avec le RC Lens, promu dans l'élite. Signant au passage, plus de sept ans après son départ de Lorient pour Manchester City, un retour dans l'Hexagone aussi inattendu que retentissant.Pour le natif de Paris, passé par les jeunes du Paris FC et le centre de formation de Lorient, ce retour en Ligue 1 est en fait le second, après celui opéré - en prêt - en 2015-2016, à Bastia. À l'époque, c'est un jeune homme assez méconnu en France qui pose ses valises sur l'Île de Beauté. Et pour cause : il n'a, du haut de ses vingt ans, pas encore disputé le moindre match professionnel sur le sol français. Incapable de s'entendre avec Lorient, c'est à Manchester City qu'il a signé deux ans et demi plus tôt son premier contrat pro. Dans le nord-ouest de l'Angleterre, son premier mentor a pour nom Patrick Vieira, alors entraîneur des U23 des, où Fofana marche sur le championnat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com