Seize biais qui empêchent de se connaître et de faire les bons choix

La méthode japonaise de l'« ikigai » aide à décoder les mécanismes de la pensée. Elle peut être utile pour prendre des décisions en harmonie avec ses envies profondes.

Conçu pour « Le Monde » par Véronique Bourgogne-Sayad et Emilie Chapuis, de l'agence Strategy Scenarists, l'atelier « ikigai » (littéralement, « raison d'être », en japonais) aide à déjouer les biais cognitifs, ces mécanismes de pensée qui mènent à une appréciation erronée de la réalité. Non conscients, ils sont à l'origine de nos difficultés de choisir. Le plus à craindre est celui dit de la « tache aveugle », qui nous laisse croire que nous sommes plus objectifs et exempts de biais que les autres.

Autrement dit, la grande majorité d'entre nous sommes experts dans l'art de voir la paille dans l'œil du voisin tout en ignorant superbement la poutre dans le nôtre. Pourtant, savoir reconnaître sa vulnérabilité aux biais est le meilleur moyen de s'ouvrir aux réalités du monde, de recevoir les vrais bons conseils, de mieux se connaître et, finalement, d'être davantage maître de ses choix et décisions. Voici une liste des travers les plus courants, et comment s'en défaire.

1. S'en tenir à sa première impression

Le « biais d'ancrage » consiste à utiliser comme référence une seule information ou impression, généralement la première reçue. Cela nous empêche d'étudier égalitairement les autres options ou nous enferme dans un personnage.

