Séismes : comment nos centrales nucléaires sont-elles protégées ?

Une vingtaine de kilomètres sépare son épicentre de ces deux sites sensibles. Un important séisme s'est produit en vallée du Rhône, lundi, à mi-chemin entre les centrales nucléaires de Tricastin (Drôme) et de Cruas (Ardèche).Dans la foulée, le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh, a annoncé que cette dernière ferait l'objet d'un « audit approfondi » impliquant « un arrêt des réacteurs », « conformément à la procédure de sécurité et de précaution ».Malgré une activité sismique faible, notamment en métropole, la France encadre la construction et le suivi des sites nucléaires à travers une réglementation spécifiquement liée à ce risque, aux conséquences potentiellement gravissimes.Qui a mis en place cette réglementation ?L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), garant de la sécurité des sites en France, impose aux propriétaires des centrales, comme EDF, le respect d'un certain nombre de « règles fondamentales de sûreté ». « Ça bougeait comme dans un manège » Celles-ci sont établies avec l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui fait office d'expert en matière de recherche sur les risques nucléaires et radiologiques. C'est également l'ASN qui s'assure que ces règles sont bien respectées, comme cela a été le cas lundi.Quels niveaux de résistance doivent présenter les centrales ?La « règle fondamentale de sûreté n° 2001-01 », visible en ligne, détermine la façon dont doit être calculé le risque sismique potentiellement encouru par chaque installation nucléaire française.Cette règle implique notamment de définir des « séismes maximaux historiquement vraisemblables ». Pour chaque centrale à construire, les experts recherchent tous les tremblements de terre répertoriés dans la zone sismique. /Le Parisien Après avoir également étudié les failles environnantes, la spécificité des sols et les couches géologiques, ils ...