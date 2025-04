Séisme en Birmanie: nouveau bilan de 2.700 morts, une survivante secourue à Naypyidaw

Des personnes se tiennent à côté d'un bâtiment endommagé à Mandalay, en Birmanie, le 30 mars 2025 ( AFP / Sai Aung MAIN )

La Birmanie a respecté mardi une minute de silence pour les victimes du séisme qui a tué plus de 2.700 personnes dans un pays en proie à la guerre civile, tandis qu'une sexagénaire a été sauvée dans la capitale Naypyidaw après avoir passé 91 heures sous les décombres.

Dans le pays, les sirènes ont retenti à 12 heures 51 min et 02 secondes (06H21 GMT), à l'heure précise où la secousse d'amplitude 7,7 s'est produite vendredi, afin de marquer le début du recueillement, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La chaîne de télévision nationale a interrompu ses programmes, pour diffuser des images du drapeau en berne à différents endroits, sur un fond de musique sobre. La période de deuil national s'étend jusqu'au 6 avril, a annoncé lundi la junte.

Devant ce qu'il reste d'un complexe d'appartements de Mandalay, l'un des sites les plus sinistrés de la ville, des secouristes se sont alignés, les mains derrière le dos, en mémoire des victimes.

Les experts anticipent des milliers de morts supplémentaires par rapport au bilan établi par le chef de la junte à 2.719 morts, car la faille de Sagaing, à l'origine du séisme, traverse des régions parmi les plus peuplées du pays, avec des villes comme Naypyidaw et Mandalay, la deuxième du pays.

La guerre civile, qui a mis à genoux les infrastructures vitales, et fracturé le pays où sont actifs des dizaines de groupes armés de minorités ethniques et d'opposants politiques, complique aussi la collecte d'informations.

Plus de mille secouristes étrangers sont arrivés en Birmanie dans le cadre de la mobilisation internationale pour épauler des services locaux sous-équipés face à une telle crise. Les opérations de sauvetage ont permis d'extraire vivants des décombres environ 650 personnes, selon un média de la junte.

Un moine bouddhiste passe devant le palais de Mandalay endommagé par un séisme, le 31 mars 2025 à Mandalay (Birmanie) ( AFP / Sebastien BERGER )

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé lundi le décès de deux de ses ressortissants, et trois Chinois ont aussi été tués dans le séisme, a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle.

Quelque 500 musulmans ont aussi trouvé la mort dans des mosquées en pleine prière du vendredi, a indiqué le Global New Light of Myanmar, le journal affilié aux généraux.

Proche de l'épicentre, la ville de Mandalay, où résident plus de 1,7 million d'habitants, a subi les pires destructions, de nombreux immeubles résidentiels étant réduits à l'état de ruines.

- "Très forte" odeur de putréfaction -

Une sexagénaire a miraculeusement été secourue mardi à Naypyidaw après avoir été piégée pendant 91 heures dans les décombres, ont indiqué les services de lutte contre les incendies.

A la périphérie de Mandalay, un crématorium a reçu des centaines de corps, et beaucoup d'autres sont attendus à mesure que les victimes sont extraites des décombres.

Le conflit civil, qui dure depuis le coup d'État du 1er février 2021 contre le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, a décimé le système de santé. La situation était déjà alarmante avant le séisme, les combats ayant déplacé plus de 3,5 millions de personnes vulnérables, d'après les Nations unies.

La junte a assuré qu'elle faisait de son mieux, mais ces derniers jours, des informations ont fait état de nouvelles frappes aériennes contre ses adversaires.

Mardi, une alliance de trois groupes armés ethniques en rébellion contre la junte a à son tour annoncé son intention de respecter un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, pour raisons humanitaires.

- "Espoir" de survivants à Bangkok -

Puissant séisme en Birmanie ( AFP / Valentina BRESCHI )

L'envoyée spéciale des Nations unies pour la Birmanie, Julie Bishop, a appelé lundi toutes les parties à cesser les hostilités et à donner la priorité aux opérations d'aide aux civils.

Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a lancé vendredi un appel au secours auprès de la communauté internationale, une démarche rarissime pour un haut gradé birman, qui illustre l'ampleur de la catastrophe.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé dimanche le séisme au plus haut degré de ses urgences, pendant que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé un appel pour récolter plus de 100 millions de dollars.

Un secouriste passe devant des pelleteuses utilisées pour trouver des personnes piégées dans les décombres sur le site de l'effondrement d'un immeuble en construction à Bangkok, le 1er avril 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

La Chine, la Russie et l'Inde ont envoyé des équipes, alors que les Etats-Unis ont annoncé lundi le déploiement d'"experts humanitaires".

Il fera encore très chaud mardi à Mandalay, où les températures devraient avoisiner les 40 degrés.

A près de mille kilomètres de l'épicentre, à Bangkok, des secours continuent de chercher des survivants dans les décombres de la tour en construction de trente étages qui s'est effondrée. Quelque vingt personnes ont trouvé la mort dans la capitale thaïlandaise, selon un bilan datant de mardi, mais des dizaines d'autres sont toujours portées disparues.