Séisme en Ardèche : une origine humaine est-elle en cause ?

Cinq jours plus tard, certains secrets du séisme qui a causé d'importants dégâts dans le Sud-Est de la France restent enfouis. Lundi, peu avant midi, une secousse d'une magnitude de 5,4 a ébranlé les alentours de Montélimar, dans la Drôme et l'Ardèche. Au moins quatre personnes ont été blessées, tandis que de nombreux bâtiments ont subi d'importants dégâts. L'hypothèse d'un « séisme déclenché », c'est-à-dire ayant pour origine une activité humaine, n'est pas exclue par les scientifiques. En cause, potentiellement : une carrière de ciment du groupe LafargeHolcim, située à proximité de la commune du Teil, particulièrement touchée par le séisme du 11 novembre. Quels sont éléments qui accréditent cette piste ?Une équipe de chercheurs, composée notamment de sismologues et d'un représentant de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), s'est rendue sur place cette semaine. Comme l'a révélé Le Point jeudi soir, ces experts n'excluent pas que la carrière soit liée à ce tremblement de terre. « Rien n'est établi, mais c'est quelque chose qui nous intéresse », nous confirme Bertrand Delouis, sismologue au laboratoire Géoazur et qui dirige cette « cellule post-sismique ».Extraire de la roche dans une carrière allège ce qui se trouve au-dessus de la surface, et cela fragilise les sous-sols. Pour illustrer ce phénomène, Florent Brenguier, de l'Institut des sciences de la Terre (ISTerre) de Grenoble, prend l'exemple d'une table qu'on cherche à bouger. « Plus la charge sur la table est importante, pus c'est compliqué de la déplacer », souligne-t-il.Les experts analysent « plusieurs critères » pour établir un éventuel lien entre la carrière et le séisme, explique Jean Schmittbuhl, directeur de recherche au CNRS et membre du Réseau National de surveillance sismique (RéNaSS). « Il y a la distance avec une activité humaine, la sismicité naturelle dans la ...