Séisme du 11 novembre : redémarrage des réacteurs de la centrale de Cruas avant la mi-décembre

EDF a annoncé jeudi prévoir un redémarrage progressif, durant la première quinzaine du mois de décembre, des réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche), arrêtée pour des contrôles à la suite du séisme survenu le 11 novembre dernier dans la région.« On ne redémarrera qu'après l'accord de l'ASN », l'Autorité de sûreté nucléaire, a prévenu Régis Clément, le directeur adjoint de la production nucléaire d'EDF.Cela conduit l'électricien à revoir une nouvelle fois à la baisse sa perspective de production nucléaire pour l'année, entre 384 et 388 térawattheures (TWh) contre environ 390 TWh précédemment et 395 TWh initialement. Les prévisions financières restent inchangées, précise le groupe dans un communiqué.Absorber les secoussesL'épicentre du séisme, de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter, se situait à une quinzaine de kilomètres du site nucléaire. Quelques heures après le tremblement de terre, décision a été prise de mettre à l'arrêt les trois réacteurs sur les quatre qui étaient en fonctionnement, pour un « audit approfondi ». « Un capteur a signalé une secousse cinq fois moins importante que le seuil de sûreté », a précisé Régis Clément à la presse.Cruas est la seule centrale du parc français à disposer d'appuis parasismiques en élastomères, afin d'absorber de possibles secousses. « Aujourd'hui, clairement, aucun désordre n'a été observé sur les installations », a-t-il poursuivi, indiquant que des inspections visuelles étaient en cours. LIRE AUSSI > Séismes : comment nos centrales nucléaires sont-elles protégées ?Selon le secrétaire CGT du comité d'établissement, Franck Santos, « toutes les centrales sont prévues contre les problèmes sismiques mais les bâtiments réacteurs de Cruas ont cette spécificité de reposer sur des plots en élastomère donc il n'y a pas eu d'alarme sur le réacteur ». « La seule chose qu'on regrette, ...