Séisme dans la Drôme : la centrale nucléaire de Cruas arrêtée pour un audit

Les réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas, en Ardèche, seront arrêtés « dans les prochaines heures » pour un « audit approfondi », à la suite du séisme survenu ce lundi en vallée du Rhône, a indiqué le préfet de la Drôme, Hugues Moutouh.« Le seuil sismique vibratoire a déclenché une alarme sur un seul des cinq capteurs présents sur le site. Aucun dégât sur les bâtiments n'a été constaté, et les installations fonctionnent normalement », a assuré le préfet lors d'une conférence de presse. LIRE AUSSI > « J'ai senti mes pieds bouger, mes étagères ont commencé à se renverser » Toutefois, « conformément à la procédure de sécurité et de précaution établie par l'opérateur, un arrêt des réacteurs surviendra dans les prochaines heures, afin de permettre un audit approfondi des installations », a-t-il ajouté.En revanche, la centrale nucléaire du Tricastin, la plus éloignée de l'épicentre du séisme, ne sera, elle, pas arrêtée. Aucun seuil d'alerte n'y a été mesuré, précise l'Agence de sûreté nucléaire (ASN). Une magnitude dangereuse pour les centrales ?Le séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter s'est produit lundi à la mi-journée à « 26 km au sud-est de Privas », touchant plus particulièrement la Drôme et l'Ardèche. L'ASN assure que le séisme n'avait provoqué « aucun dommage apparent » à ces sites, mais qu'EDF devait encore calculer l'impact exact du tremblement de terre.Dans un tweet, le réseau « Sortir du nucléaire » a souligné que la magnitude de ce séisme était supérieure au « séisme majoré de sécurité » de 5,2 pour lesquelles les centrales de Tricastin et Cruas ont été construites. « Il est urgent d'arrêter ces centrales avant qu'un accident grave ne survienne », ajoute-t-il. 1/8 Le #séisme survenu ce matin en vallée du Rhône était d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter à son épicentre, donc supérieure au ...