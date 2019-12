Seine-Saint-Denis : la CGT coupe le courant d'un site Amazon pendant toute la nuit

Le courant a été coupé pendant toute la nuit, de 23h30 à 7h30, au moment du pic d'activité du site.

Un site Amazon à Brétigny-sur-Orge, le 28 novembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La CGT Énergie 93 a revendiqué lundi 23 décembre la coupure du courant du site d'Amazon au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, a rapporté le Parisien.

"C'est en soutien aux salariés qui ont débrayé la semaine dernière pour dénoncer leurs conditions de travail et pour marquer notre réprobation contre la réforme des retraites", s'est justifié le secrétaire de l'Union locale CGT Blanc-Mesnil, Marc Fréville.

50.000 COLIS PAR NUIT

"Le coffret électrique a été ouvert et le branchement d'Amazon a été déconnecté" , a indiqué au Parisien une source proche de l'enquête. "La coupure a débuté à 23h30 et elle n'a été rétabliee qu'à 7h30, selon une source syndicale. L'équipe de nuit est restée plongée dans le noir et n'a pas pu sortir du site avant 5h du matin."

Enedis a condamné la dégradation et va porter plainte.

Ce site Amazon emploie 120 personnes en CDI depuis 2017. "C'est la nuit que se situe le pic d'activité, a indiqué la direction d'Amazon. Plus de 50.000 colis sont triés par l'équipe de nuit pour être récupérés par celle du matin qui va la préparer pour qu'ils soient remis aux livreurs."