Seine-Maritime : site naturel cherche bêtes pour se faire entretenir

Le site de Bourgay, dans la localité de Malaunay (Seine-Maritime), à une quinzaine de kilomètres au nord de Rouen, est une zone naturelle humide assez ordinaire qui n'accueille pas d'espèces rares. « Il n'empêche qu'il faut préserver ce site qui n'est plus pâturé depuis une dizaine d'années et qui constitue un îlot de biodiversité dans une zone périurbaine », insiste Anne-Céline Loeber, zootechnicienne au Conservatoire d'espaces naturels Normandie-Seine.Et qui dit préservation, dit pâturage. En Normandie, l'association gère chaque année environ 36 sites en pâturage, des zones autrefois délaissées, parce que situés sur des coteaux ou en zone humide, mais dont il faut préserver la faune et la flore. Jusqu'à présent, ce sont les 300 à 400 bêtes du Conservatoire qui se chargeaient de remplacer la tondeuse. LIRE AUSSI > Ile-de-France : Théo, 16 ans, loue des moutons pour tondre votre jardin !Pour ses nouveaux terrains, plutôt que d'agrandir son cheptel, l'association, dont la mission est de protéger et d'entretenir des sites naturels et les espèces qu'ils abritent, en appelle donc aux volontaires, éleveurs comme particuliers.Écopâturage plutôt que coupe mécanique« A Bourgay, on est sur des milieux ouverts, sans arbres, explique Anne-Céline Loeber. Pour qu'ils ne se boisent pas et qu'on ne perde pas la biodiversité existante, il faut qu'ils soient entretenus. » Moins violent pour la faune que la coupe mécanique, l'écopâturage garantit également l'apport de déjections animales, qui favorisent elles aussi la biodiversité.Le site de Gaudray est donc à la disposition des particuliers ou les éleveurs souhaitant agrandir leur surface de pâturage et sensibles à la préservation des espèces. Gratuitement et dès à présent.