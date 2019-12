Seine-Maritime : quand une piscine Tournesol se tourne vers l'énergie solaire

Citée depuis plusieurs années en exemple pour son engagement concret en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, la commune de Malaunay, près de Rouen, a été labellisée « Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte ». Cela lui a permis de toucher une aide de l'État de 2 millions d'euros (M€). Avec cette manne, le maire, Guillaume Coutey, a fait équiper dix bâtiments communaux de panneaux solaires, soit 1600 m2.La prochaine réalisation, et pas des moindres, puisque ce sera une première en France, concerne la piscine communale. Construite dans les années 1970, elle fait partie des 180 modèles « Tournesol » du plan « 1000 piscines », dont l'objectif était un meilleur apprentissage de la natation après les mauvais résultats des nageurs français aux Jeux olympiques.Une passoire énergétique« C'était devenu une passoire énergétique qui devait en outre répondre aux nouvelles normes, nous avons fait le choix de conserver ce patrimoine et de le rénover, car la structure métallique est en bon état. Les études ont montré que c'était économiquement moins cher », explique le maire. Depuis juin 2019, les travaux ont débuté et la facture s'élèvera à 4,2 M€.Forcément, Guillaume Coutey a immédiatement regardé ce qu'il était possible de faire en termes de performance énergétique. « Il fallait qu'elle soit 100 % ENR (NDLR : énergies renouvelables). Nous avons donc opté pour une chaudière bois grâce à une extension de notre réseau municipal. Pour l'électricité, avec l'amélioration de la technologie, le solaire s'est imposé ! ».Trois sources d'énergie différentesPour fournir les 60 kVA nécessaires, la piscine sera raccordée à trois sources d'énergie solaire différentes. A quelques centaines de mètres, le groupe scolaire s'auto-alimente déjà et son surplus sera récupéré. Plus loin, le boulodrome a été couvert par des ...