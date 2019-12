Seine-Maritime : l'incendie à la raffinerie Total réveille le spectre de Lubrizol

Un important incendie a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi au sein de la raffinerie Total de Normandie à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), l'un des neuf sites classés Seveso Seuil Haut situé sur cette commune d'un peu plus de 9 000 habitants. Aucune victime n'est a déplorer, mais d'importants panaches de fumée ont pu être aperçus dès l'aube sur une zone d'une dizaine de kilomètres à l'est de la zone portuaire du Havre, avec en prime une odeur de goudron chaud flottant dans l'atmosphère.Quelques jours seulement après le feu vert donné par la préfecture de Seine-Maritime à la réouverture partielle de Lubrizol à Rouen après la catastrophe industrielle du 26 septembre dernier, la nouvelle a réveillé les craintes concernant l'existence de tels sites industriels dans la vallée de la Seine. L'incendie s'est déclaré « à 4 h du matin sur une pompe servant à faire circuler le pétrole brut au sein de la raffinerie », ont indiqué les services de l'Etat, ajoutant que « des mesures d'e?valuation du risque chimique pour les populations re?alise?es par le SDIS (NDLR, Service départemental d'incendie et de sécurité), n'ont pas fait apparai?tre d'e?le?ments de toxicite?. » Un discours rassurant qui ne convainc plus forcément à la lumière des couacs dans la gestion du cas Lubrizol révélés dans un rapport dévoilé samedi par Le Parisien. VIDÉO. Incendie d'une raffinerie Total près du Havre Sur place, les équipes de sécurité incendie de Total, supervisées par des représentants du SDIS, sont intervenues rapidement pour circonscrire l'incendie, maîtrisé en fin de matinée. Arrivé dans la foulée sur le site, Alban Bruneau, le maire de Gonfreville-l'Orcher, assure que les dispositifs d'alerte ont bien fonctionné. « J'ai rapidement été prévenu par l'entreprise. La procédure a été efficace. Et la décision a été prise de ne pas déclencher le Plan particulier ...