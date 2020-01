Ségolène Royal visée par une enquête préliminaire du parquet national financier

Bientôt libérée de son engagement pour les pôles Arctique et Antarctique, Ségolène Royal n'en a pourtant pas fini avec les affres de la fonction. L'ancienne ministre, en poste depuis 2017, fait en effet l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF), a-t-on appris ce mercredi, confirmant une information de la cellule investigation de Radio France.Dans un communiqué diffusé en fin de journée, le PNF précise que cette enquête a été ouverte en novembre 2019, « afin de vérifier les informations par la cellule d'investigation de Radio France ». Elle a été confiée à la Brigade de Répression de la Délinquance Économique (BRDE).Le PNF cherche à vérifier l'utilisation qu'a faite l'ambassadrice des pôles des moyens mis à sa disposition par le Quai d'Orsay et le ministère de la Transition écologique, à savoir trois collaborateurs et une enveloppe de 100 000 euros de frais de mission et de représentation. L'enquête a été confiée la brigade de répression de la délinquance économique, précise Radio France.« Rien de nouveau », réagit RoyalSur Twitter, la candidate à la présidentielle 2007 a rapidement réagi à cette annonce. « Rien de nouveau », a-t-elle tweeté, avant de donner rendez-vous plus tard dans la journée sur son compte Facebook pour « toutes les explications ». Rien de nouveau. Retrouvez toutes les explications cet après midi sur FB. https://t.co/BLvVlZP5aA-- Ségolène Royal (@RoyalSegolene) January 15, 2020 Comme il l'a déjà fait par le passé, le PNF s'est saisi du dossier après des révélations de presse. En novembre, les médias de Radio France et Le Point avaient notamment pointé les déplacements de Ségolène Royal en province, les séances de dédicace de ses livres et les opérations de promotion de sa fondation, Désirs d'avenir pour la planète. Des activités assez éloignées de son domaine de compétence et lors desquelles l'ancienne ministre ...