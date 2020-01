Ségolène Royal, un air de campagne

Il y a une petite dame chenue qui s'agrippe à sa main et lui dit toute son admiration ; un éboueur qui, dans la nuit de Marseille, veut un selfie avec elle ; une quadra qui lui serre fort les deux mains dans un bar pour l'encourager ; ces jeunes attablés aux terrasses qui se lèvent pour la saluer. Il y a dans cette soirée marseillaise un air de 2007, quand Ségolène Royal hypnotisait pas mal de monde. Treize ans plus tard, la finaliste de l'élection présidentielle n'est pas vraiment candidate à l'Élysée. Elle n'en est pas loin, c'est évident. À Marseille, elle a lancé jeudi le premier étage de sa fusée en présentant Désirs de France, avenir de la planète, l'association destinée à la conduire vers l'élection de 2022, si elle s'y décide.Elle est plutôt radieuse, très souriante, blagueuse parfois. C'est un peu comme si elle s'était libérée d'un poids, une fois congédiée par le gouvernement de son poste d'ambassadrice des pôles. Désormais, elle se lâche. À Marseille, Ségolène Royal est venue soutenir Samia Ghali, candidate de gauche à la mairie. L'ex-présidente de la COP21, l'organisme qui en 2015 a produit l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, s'est arrogé le droit de délivrer ce qu'elle nomme des « labels COP21 ». Elle rend donc visite, comme à Marseille, aux candidats qui promeuvent l'environnement dans leur programme et méritent ce « label » un peu imaginaire.Lire aussi Municipales :...