Ségolène Royal soupçonnée d'utiliser son rôle d'ambassadrice à des fins personnelles

C'est une absence qui fait tache. Nommée ambassadrice des Pôles par Emmanuel Macron en juin 2017, Ségolène Royal n'a jamais siégé, en deux ans, au conseil de l'Arctique, un forum intergouvernemental visant à lutter contre le réchauffement climatique sur ce territoire. Estimant que « ce poste doit être occupé à temps plein par un spécialiste », la maire LREM de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), Karine Claireaux, a même affirmé, dans un courrier adressé en février à Emmanuel Macron, que l'ex-ministre de l'Environnement n'avait « jamais cherché à prendre attache avec les acteurs de (notre) archipel ».Ambassadrice non rémunérée, elle bénéficie toutefois de trois collaborateurs sous contrat avec le Quai d'Orsay et de 100 000 euros par an pour ses frais de mission - trois fois plus que son prédécesseur, Michel Rocard -, selon une enquête minutieuse de France Info. Soupçonnée de se servir de son titre pour assurer sa propre promotion, elle aurait utilisé l'argent public à des fins personnelles : attachés à son cabinet, son assistante personnelle et son conseiller en communication l'ont plusieurs fois accompagnée afin d'assurer la promotion de son livre, ou celle de sa fondation. « Les activités bénévoles et associatives de mes proches ont lieu exclusivement sur leur temps libre », a-t-elle réagi sur Twitter.«La thèse du complot, c'est la défense du coupable»Royal a également démenti, sur RMC, disposer d'une enveloppe de 100 000 euros de frais. « Ce n'est pas ce que j'engage, c'est sans doute moins de la moitié », a-t-elle fulminé. Pourtant, au gouvernement, où elle agace depuis longtemps déjà, on ne semble guère surpris par ces révélations. « Combien coûte réellement Ségolène Royal, en tant qu'ambassadrice des Pôles ? Il y a un sujet », aiguillait déjà un ministre il y a un an. « Elle se targue d'être le porte-étendard de la planète alors même qu'elle ...