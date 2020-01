Ségolène Royal : ses «désirs d'avenir» pour la présidentielle 2022

Il n'est pas rare de l'apercevoir en intenses cogitations avec sa petite équipe d'élus dans un restaurant en vogue du XVe arrondissement de Paris. Quand elle ne les convie pas chez elle, comme elle l'a fait ce dimanche, pour partager une galette des rois et deviser politique. Voilà Ségolène Royal repartie en campagne, comme aux plus belles heures de sa vie politique.Cap sur la présidentielle ? L'actuelle ambassadrice des Pôles -- le temps que l'exécutif mette officiellement fin à ses fonctions, d'ici quelques jours -- dissimule à peine son ambition. « Je regarde ce qu'il se passe. Ma parole politique pèse, j'assume cette responsabilité. La France mérite mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui », nous confiait-elle il y a peu, convaincue que Marine Le Pen peut l'emporter en 2022 si elle affronte de nouveau Emmanuel Macron au second tour.« Il faut sortir de ce duel mortifère », plaide le « royaliste » Luc Carvounas, ancien soutien de Manuel Valls qui épaule désormais l'ancienne ministre de l'Ecologie. Et le même d'appeler le PS à ne pas tergiverser : « Quand on est à 6 %, on arrête de se tirer la bourre et on prend les meilleurs ! »Le remake de 2007 ? En animal politique, Royal reproduit la méthode qui lui avait réussi en 2006, lorsqu'elle avait pris de vitesse les « éléphants » du PS, dont François Hollande, alors son compagnon, pour s'imposer comme la candidate de son camp.«Elle sera incontournable, ils ne pourront pas l'éviter»Cette fois, c'est Bernard Cazeneuve qu'elle tente de coiffer au poteau. Après avoir fait son retour en septembre avec le « serment de Maurassan » depuis l'Hérault, l'ancien Premier ministre s'est montré fort silencieux durant la secousse sociale des retraites. Une discrétion qui n'a pas échappé à Royal. « Une faute politique », juge même l'un de ses soutiens.Pour s'échauffer, l'ancienne ministre de l'Environnement s'est lancée dans une ...