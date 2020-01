Ségolène Royal : «Plus rien ne m'arrêtera !»

« Tant que Ségolène Royal était ambassadrice des pôles, c'était pour nous une grenade dégoupillée. Maintenant qu'elle a été évincée, elle nous explose en pleine figure », résume un proche d'Emmanuel Macron. La preuve, trois jours avec son éviction officialisée en Conseil des ministres, c'est en « femme libre » que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007 entend désormais faire de la politique. Comprendre : tracer son sillon dans la perspective de 2022, et planter des banderilles à l'endroit de Macron et de sa majorité.Invitée ce dimanche de l'émission « BFM Politique », en partenariat avec notre journal, Royal ne s'en est évidemment pas privée. Un vrai festival ! « Je vois la souffrance de plus en plus de nos concitoyens dans notre pays [...]. Aujourd'hui, la société française est gravement brutalisée par le pouvoir en place », martèle l'ancienne ministre de l'Environnement, très sévère sur le bilan de l'exécutif. « Ce n'est pas moi qui deviens sévère, mais c'est le pouvoir qui dérape gravement », enfonce-t-elle, en prenant en exemple les tensions actuelles autour de la réforme des retraites, les violences qui ont émaillé certains mouvements de rue.«Ils n'auraient pas dû s'en prendre à moi comme cela»Ségolène Royal assume les propos tenus deux jours plus tôt quand elle a dénoncé « l'autoritarisme » de la majorité : « Ma conviction c'est qu'on peut réformer tranquillement. Le Grand débat national, c'était juste un one-man-show. Sinon, les gens ne seraient pas encore la rue », étrille encore Royal, allant jusqu'à affirmer que « la lutte des classes n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui ».« Démissionnée » vendredi par l'exécutif de ses fonctions d'ambassadrice des pôles, la voilà donc revigorée et Macron prévenu. « Ils n'auraient pas dû s'en prendre à moi comme cela. On a touché à mon honneur, plus rien ...