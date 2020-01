Ségolène Royal perd le Nord

Les relations polaires qu'elle entretenait avec la macronie auront sans doute raison de son poste. Ségolène Royal a indiqué mardi 14 janvier 2020 sur son compte Facebook son licenciement imminent de son poste d'ambassadrice des pôles. « Le licenciement de cette mission bénévole sur les pôles a déjà eu lieu, sans entretien préalable, comme indiqué dans la lettre ci-jointe », explique la socialiste. Et de poursuivre : « Je comprends par cette lettre que le président de la République va mettre fin à mes fonctions à un prochain conseil des ministres puisque je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion et d'expression garantie par la Constitution ».L'ancienne ministre joint à sa publication une lettre émanant du Quai d'Orsay. « Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques, qui mettent en cause la politique du gouvernement à la mise en oeuvre de laquelle, en votre qualité d'ambassadrice, titulaire d'un emploi à la décision du gouvernement, vous êtes étroitement associée », indique la missive datée du 7 janvier 2020.Les rumeurs allaient bon train depuis le début de la journée et l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 se trouvait sur un siège éjectable depuis quelque temps. La socialiste avait déjà été recadrée à plusieurs reprises par le Quai d'Orsay, où sa liberté de ton et ses ambitions présidentielles en 2022 irritaient au plus haut...